В Азербайджане региональный клуб может прекратить свое существование

Футбольный клуб "Физули", выступающий во Второй лиге Азербайджана, может прекратить участие в соревнованиях.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, в случае вылета из лиги команда, скорее всего, не будет заявлена в Региональную лигу.

Об этом заявил один из учредителей клуба Васиф Исмаилов, подчеркнув, что "Физули" оказался под угрозой распада.

«Не верю, что найдется спонсор. Команде помогали и раньше, но это не было устойчиво. Похоже, клуб останется без поддержки и прекратит деятельность. Исчезновение клуба "Физули" — вопрос времени», — отметил он.

После 25 туров "Физули" занимает последнее место во Второй лиге с 15 очками.

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