"Габале" вручен чемпионский кубок — ВИДЕО

Чемпион Первой лиги Азербайджана по футболу — клуб "Габала" — получил заслуженные награды после уверенной победы над "Загаталы" со счетом 4:0.

Как передает İdman.biz, церемония награждения состоялась на стадионе города Габала сразу после матча. Футболистам команды были вручены медали, а капитан Асиф Мамедов получил чемпионский кубок.

Награды игрокам вручил технический и спортивный директор Профессиональной футбольной лиги Эльгиз Аббасов. Отметим, что "Габала", набрав 64 очка, досрочно возглавила турнирную таблицу за тур до завершения сезона.

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