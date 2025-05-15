Сулейман Аллуш: "Нужна была одна победа, но мы не смогли ее одержать" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Sportal.az с нидерландским футболистом «Сабаила» ​​Сулейманом Аллушем.

- «Сабаил» встретился с «Зиря» в 34-м туре Премьер-лиги Мисли и проиграл дома. Таким образом вы не смогли сохранить свое место в Премьер-лиге. Какова атмосфера в коллективе?

- Атмосфера? Я не знаю. Мы тренируемся. Готовимся к оставшимся двум играм. Конечно, в последнем матче мы приложили все усилия.

- Вы были близки к победе в матче с «Зиря». Но этого не произошло. Почему вы не смогли забить победный гол, который был вам нужен в той встрече?

- Против «Зиря» мы сыграли хорошо. Это на самом деле было так. Но, к сожалению, забить не удалось. У нас было много ударов по воротам. Но в любом случае мы не смогли забить, пропустили и проиграли. Конечно, это очень огорчило нас.

- В целом «Сабаил» в последних матчах оставил не самое плохое впечатление. Но за эпизоды баллы не начисляются. Подвело качество, давление или спешка? Как вы думаете, что стало главной причиной того, что «Сабаил» вылетел из Премьер-лиги?

- У нас очень хорошая команда. Мы никогда не показывали себя с плохой стороны, всегда старались играть хорошо. Но заданный вами вопрос и для меня вопрос. У нас хорошая команда, мы хорошо играли, но, к сожалению, не смогли добиться результата.

- Вы до последнего тура верили, что произойдет чудо? Если бы вы победили, то помимо «Кяпаза» соревновались бы с «Сумгайытом». В последнем туре ваша игра проходила бы в атмосфере финала...

- Я уже сказал вам об этом. Нам нужна была только одна победа. Но мы не смогли ее одержать. Все в клубе считали, что если мы победим, то сможем остаться в Премьер-лиге. Мы верили до конца. Но, к сожалению, нам не удалось добиться этой победы.

- Вероятно, будет сложно найти мотивацию в следующих двух турах. У вас матчи с «Нефтчи» и «Сумгайытом»...

- Думаю, нам нужно быть мотивированными. В конце концов, наша карьера не заканчивается после этого сезона. Она продолжается. Мы постараемся достойно представить «Сабаил» в последних двух матчах. Выйдем на обе встречи мотивированными.

- «Сабаил» вылетел в Первую лигу. Верите ли вы, что команда сможет вернуться в элиту? Мы увидели на примере «Габалы», что это возможно...

- Конечно, все возможно.

- Есть ли у вас предложения от других клубов Азербайджана?

- Я действительно ничего не знаю. В любом случае мне нужно вернуться в Нидерланды и поговорить со своим менеджером. Мы обсудим все предложения. Конечно, я хотел бы остаться в Азербайджане. Но нам придется подождать до конца сезона.

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