"Шамахы" расстанется с черногорским защитником

Руководство азербайджанского клуба «Шамахы» приняло решение не продлевать контракт с 31-летним защитником из Черногории Василие Раденовичем.

Как сообщает İdman.biz, стороны расстанутся после завершения текущего сезона.

Раденович присоединился к команде прошлым летом, однако в последние туры перестал попадать в основной состав. В последних трех матчах он не выходил на поле, а в двух играх до этого провел в общей сложности всего шесть минут.

За время выступлений в составе «Шамахы» черногорец провел 27 матчей, но не отметился результативными действиями.

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