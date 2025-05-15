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С кем могут сыграть "Сабах" или "Зиря" в еврокубках - СПИСОК

Азербайджанский футбол
Новости
15 Мая 2025 13:22
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С кем могут сыграть "Сабах" или "Зиря" в еврокубках - СПИСОК

Определились семь из 16 участников первого квалификационного раунда Лиги Европы по футболу, в котором также примет участие команда из Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что стали известны три возможных соперника нашего представителя, которые будут в числе несеяных в ходе жеребьевки.

Если «Сабах» выиграет национальный кубок, то сыграет во втором по значимости клубном турнире континента. Если кубок достанется «Карабаху», в Лигу Европы отправится «Зиря».

Независимо от того, какая из бакинских команд примет участие в соревновании, она не будет сеяной. Поэтому наш коллектив ждет сильный соперник.

Три из восьми сеяных определились. Это «Шахтер», «Легия» и ЧФР. К возможным соперникам могут присоединиться также «Целе», «Пакш» и «Спартак Трнава», которые кажутся относительно слабыми. Корзины этих трех команд еще окончательно не определены.

Лига Европы

Первый квалификационный раунд

Сеяные

Шахтер (Украина)
Легия (Польша)
ЧФР (Румыния)

Несеяные

«Актобе» (Казахстан)
азербайджанская команда
косовская команда

Неопределенные

"Целе" (Словения)
"Спартак" (Словакия)
«Пакш» (Венгрия)
сербская команда
израильская команда
кипрская команда
шведская команда
хорватская команда
болгарская команда
молдавская команда

Отметим, что жеребьевка первого квалификационного тура состоится 17 июня, а второго - на следующий день.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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