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Азер Багиров: "Мои футболисты сражались на поле, как настоящие гладиаторы"

Азербайджанский футбол
Новости
4 Мая 2025 22:41
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Азер Багиров: "Мои футболисты сражались на поле, как настоящие гладиаторы"

«Благодарю наших болельщиков. Второй тайм прошёл так, как мы хотели. В первой половине пропустили гол, но после перерыва, выпустив нужных игроков, вышли вперёд».

Как передаёт İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Кяпаза» Азер Багиров на пресс-конференции после матча 33-го тура Премьер-лиги Азербайджана против «Нефтчи», завершившегося вничью 2:2.

Специалист с сожалением отметил, что команда пропустила с пенальти в концовке встречи:
«Но огорчаться не стоит. Главное, что мы прибавили очко к нашему активу. Мои футболисты сражались на поле как настоящие гладиаторы. В первом тайме действовали скорее в тактическом ключе, дали сопернику инициативу. Во втором тайме за счёт быстрых игроков наши контратаки стали опаснее. Мы выпустили на поле четырёх атакующих футболистов. Когда делаешь сразу четыре замены, можно застать соперника физически неподготовленным».

Главный тренер также добавил, что никто не хочет пропускать в компенсированное время:
«Это действительно обидный момент. Если бы победили, обеспечили бы себе сохранение прописки в Премьер-лиге. После зимнего перерыва мы входим в тройку-четвёрку команд, набравших больше всего очков. Думаю, при наших возможностях этот результат — отличный показатель для “Кяпаза”».

İdman.biz

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