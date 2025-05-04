Вагиф Джавадов: "В следующем сезоне "Сумгайыт» будет сильнее"

«Поздравляю «Карабах» с очередным чемпионством. Мы играли против очень сильной команды. Против нас они вышли основным составом», — передаёт İdman.biz слова главного тренера «Сумгайыта» Вакифа Джавадова, сказанные на пресс-конференции после матча 33-го тура Мисли Премьер-лиги против «Карабаха» (0:2).

Специалист выразил уверенность в том, что его команда будет играть лучше в следующем сезоне:

«Кто сказал, что мы сдались? Я возглавил команду в трудный момент. Я молодой тренер. Возможно, в этом сезоне что-то не получилось. Мы не добились желаемого результата. В следующем сезоне постараемся быть выше в турнирной таблице».

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