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Пока еще не Ямаль, но всё может быть: Гурбан Гурбанов — о 15-летнем Амине Рзаеве - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
5 Мая 2025 01:00
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Пока еще не Ямаль, но всё может быть: Гурбан Гурбанов — о 15-летнем Амине Рзаеве - ФОТО - ВИДЕО

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов и дальше будет давать шанс 15-летнему футболисту Амину Рзаеву.

Об этом специалист заявил на пресс-конференции после матча 33-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу с «Сумгайытом» (2:0).

Как передаёт İdman.biz, в минувшем матче юный защитник вышел на поле на 84-й минуте, заменив Эльвина Джафаргулиева.

Гурбанов отметил, что Амин Рзаев прогрессирует и в будущем может полноценно заиграть в основной команде.

«Он тренируется с основной командой уже на протяжении года, много работает над собой. Ему нужно ещё окрепнуть, чтобы выдерживать такие скорости. Если он продолжит прогрессировать, то станет игроком основы», — сказал Гурбанов.

Не исключено, что 17-летний Ламин Ямаль, блистающий сейчас в составе каталонской «Барселоны», вдохновил как самого Амина Рзаева, так и Гурбана Гурбанова, который предоставляет шанс столь юному азербайджанскому футболисту.

Остаётся надеяться, что спустя два года Амин не только закрепится в основе «Карабаха», но и привлечёт внимание топовых европейских клубов.

İdman.biz

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