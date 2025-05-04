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Самир Абасов: "Если понадобится — ответственные люди ударят кулаком по столу"

Азербайджанский футбол
Новости
4 Мая 2025 23:17
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Самир Абасов: "Если понадобится — ответственные люди ударят кулаком по столу"

«Стараемся сохранять спокойствие. Но реальность такова, что этот сезон для нас уже ушёл, как поезд. Мы ведём себя сдержанно и стараемся просто играть. Однако ошибки повторяются снова и снова. К тому же мы не можем забить. Если вы заметили, в начале первого тайма мы доминировали. Просто не удаётся реализовать моменты».

Как передаёт İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Нефтчи» Самир Абасов на пресс-конференции после матча 33-го тура Премьер-лиги Азербайджана против «Кяпаза», завершившегося вничью 2:2.

Специалист добавил, что до конца сезона осталось три игры, и команда будет готовиться:
«Позитивный момент — это то, что после двух поражений мы смогли вернуться в игру. В итоге сядем за стол, проведём обсуждение и подведём итоги проделанной работы. Но каким будет бюджет — я не знаю».

Главный тренер также прокомментировал вопрос, связанный с судейством:
«Если кто-то из арбитров скажет, что у него есть предвзятость к "Нефтчи" — я в это не поверю. Я сам не хочу произносить такие слова. Просто красная карточка Самбо в кубковом матче поставила нас в очень трудное положение. Но пусть никто не думает, что наша нынешняя ситуация кого-то расслабляет. Если понадобится — ответственные люди ударят кулаком по столу. Никто не должен думать, что наш спад — повод давить на "Нефтчи". "Нефтчи" ещё вернётся, и я верю, что это произойдёт совсем скоро».

Абасов также подчеркнул, что у него полное взаимопонимание с руководством клуба:
«У нас есть чёткая программа, и будьте уверены — наши взгляды с руководством полностью совпадают. Что касается других моментов — я благодарю журналистов и болельщиков за понимание и поддержку в этой ситуации».

İdman.biz

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