Гурбан Гурбанов: "Мы играли против смелой команды"

«Перед нами была мотивированная, не сдающаяся команда, которая не любит проигрывать и не ломается психологически»

Как передаёт İdman.biz, главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов выступил на пресс-конференции после победы над «Сумгайытом» (2:0) в 33-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

Опытный специалист поздравил своих футболистов с победой:

«По определённым причинам мы давно не играли на стадионе "Азерсун Арена". Было приятно снова видеть болельщиков здесь. Поздравляю всю семью "Карабаха" с этой победой».

Наставник также подчеркнул, что играли против соперника, сохранявшего боевой дух до самого финального свистка:

«В целом, хоть и не так много, но было немало голевых моментов. Игра могла быть более зрелищной. По крайней мере, было много единоборств. Радует, что борьба на поле шла все 90 минут. Думаю, матч получился хорошим».

İdman.biz