Азербайджанский футболист поучаствовал в грандиозном разгроме в Турции

Азербайджанский футболист Вусал Искендерли поучаствовал в грандиозной победе своей команды в Первой лиге Турции.

Как передаёт İdman.biz, в рамках 37-го тура клуб Искендерли «Болуспор» одержал разгромную победу над командой «Йени Малатьяспор» со счётом 10:1.

Азербайджанский футболист вышел на поле с первых минут и провёл весь матч, забив седьмой гол своей команды, а также получив жёлтую карточку в самом конце встречи.

Между тем в том же 37-м туре клуб игрока сборной Азербайджана Джошгуна Диниева «Чорум» одолел «Шанлыурфаспор» со счётом 2:1.

Клуб Искендерли с 58 очками занимает восьмое место, а команда Диниева с 54 баллами идёт на десятом.

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