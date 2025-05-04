Главный тренер «Шафа»: "Пусть даже это болельщики соперника — главное, чтобы стадион был полон" — ВИДЕО

«Мы хорошо понимали значение этой игры. Очень хотели победить, но, к сожалению, не получилось».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер футбольного клуба «Шафа» Эльгиз Керемли на пресс-конференции после матча 24-го тура Первой лиги Азербайджана против «Шахдага» из Гусара (0:0).

Наставник отметил важность матча, завершившегося нулевой ничьей.

По его словам, хотя результат и не радует, он верит в победу своей команды в оставшихся матчах:

«Чемпионат ещё не завершён, впереди два тура. Надеемся, что выиграем оба матча. Также рассчитываем, что соперник потеряет очки, и в итоге чемпионами станем мы».

Керемли также прокомментировал активную поддержку со стороны болельщиков гостей:

«Мы знали, насколько фанаты из Гусары преданы своей команде, и это не стало для нас неожиданностью. Мы уже привыкли играть почти без поддержки... Ничего страшного — пусть даже это болельщики соперника, главное, чтобы стадион был полон».

Отметим, что после этого матча «Шахдаг» набрал 68 очков и опережает ближайшего преследователя — «Шафа» — на три очка.

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