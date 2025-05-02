Брахим Конате: "Нам это удалось"

«Команда на правильном пути».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Sport24.az футболист «Шамахы» Брахим Конате.

29-летний полузащитник прокомментировал выездную ничью (1:1) с «Туран Товузом» в 32-м туре Премьер-лиги Мисли:

«В Товузе никогда не бывает легко зарабатывать очки. Но нам это удалось. Нужно подтвердить это еще раз хорошим результатом в эти выходные».

Французский игрок заявил, что команда хотела победить на выезде:

«У нас были возможности выиграть матч. Однако мы не смогли воспользоваться своими шансами. Но все равно заработали одно очко».

Отметим, что в 33-м туре «Шамахы» примет «Сабаил». Встреча, которая состоится третьего мая, начнется в 17:00.

İdman.biz