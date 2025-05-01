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Глава департамента АФФА: "Клубы работают над мелкими недостатками в финансовых документах"

Азербайджанский футбол
Новости
1 Мая 2025 14:03
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Глава департамента АФФА: "Клубы работают над мелкими недостатками в финансовых документах"

«За исключением одного или двух дополнительных критериев, существенных изменений в правилах лицензирования в этом году нет».

Об этом İdman.biz заявил директор департамента лицензирования клубов АФФА Эльчин Мамедов.

Он прояснил последнюю ситуацию, связанную с лицензированием азербайджанских футбольных клубов. Мамедов сообщил, что в настоящее время процесс близится к завершению:

«Можно сказать, что большая часть работы уже выполнена. На подходе последние финансовые документы. В настоящее время клубы работают над устранением мелких недостатков, о которых идет речь».

Руководитель департамента сообщил, что клубы, играющие в Первой лиге, также активно участвуют в процессе лицензирования:

«Поскольку у них уже сформирован определенный опыт, они хорошо понимают эту систему и подходят к процессу более ответственно. Все 10 клубов Первой лиги подали заявки на лицензирование, чтобы сохранить свое место в чемпионате. Количество и информацию о тех, кто подал заявки в Премьер-лигу, мы объявим в день заседания».

Отметим, что заседание Лицензионной комиссии АФФА состоится восьмого мая.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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