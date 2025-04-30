Брахим Конате: "Я получил предложение от "Шамахы", но думаю о будущем"

Азербайджанская команда "Шамахы" предложила новый контракт футболисту Брахиму Конате.

Как сообщает İdman.biz, об этом 29-летний полузащитник заявил Sport24.az.

Французский игрок сообщил, что региональный представитель хочет продлить с ним контракт:

«Да, мне поступило предложение о продлении контракта. Но я сказал своему агенту, что думаю о будущем. У нас осталось четыре игры в чемпионате. Сейчас я сосредоточен на этих матчах».

Отметим, что Брагим Конате перешел в «Шамахы» летом 2024 года. В этом сезоне он забил восемь голов в 28 матчах Премьер-лиги Мисли и один - в Кубке Азербайджана.

İdman.biz