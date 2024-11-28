28 Ноября 2024
RU

ФИФА подтвердила - Азербайджан в 4-й корзине - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
28 Ноября 2024 21:53
18
ФИФА подтвердила - Азербайджан в 4-й корзине - ФОТО

ФИФА утвердила правила жеребьевки отборочного этапа ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, как и ожидалось, сборная Азербайджана попала в 4-ю корзину.

Согласно регламенту, 54 команды будут соревноваться в 12 группах. В шести группах будет по пять команд, еще в шести - по четыре. Победители групп выйдут напрямую в финал. Обладатели вторых мест сразятся в плей-офф с 4 командами Лиги наций. Здесь найдут своих владельцев последние 4 путевки.

Церемония жеребьевки, которая пройдет 13 декабря в Цюрихе, Швейцария, начнется в 15:00.

Отметим, что сборная России осталась вне жеребьевки.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Пять голов в матче "Карабах" - "Лион" - ВИДЕО - ФОТО
23:38
Азербайджанский футбол

Пять голов в матче "Карабах" - "Лион" - ВИДЕО - ФОТО

Чемпион Азербайджана сегодня провел очередную еврокубковую игру
Сборная Азербайджана сыграла с Россией
20:02
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана сыграла с Россией

Матч прошел на Олимпийском стадионе Фишт
Юрий Семин верит в "Карабах"
19:11
Азербайджанский футбол

Юрий Семин верит в "Карабах"

"Команда Гурбана Гурбанова как дома, так и на выезде наравне сражалась с сильными соперниками"
Объявлено количество проданных билетов на игру "Карабах" - "Лион"
17:58
Азербайджанский футбол

Объявлено количество проданных билетов на игру "Карабах" - "Лион"

Матч начнется сегодня в 21:45
Видади Рзаев: "Лион" победит"
17:55
Азербайджанский футбол

Видади Рзаев: "Лион" победит"

Футболист-ветеран поделился мыслями об игре за несколько часов до стартового свистка матча
Наша сборная поднялась в рейтинге ФИФА
17:00
Азербайджанский футбол

Наша сборная поднялась в рейтинге ФИФА

Объявлен рейтинг национальных сборных ФИФА

Самое читаемое

Станислав Черчесов: "Сабах" станет хорошим трамплином для Березуцкого" - ЭКСКЛЮЗИВ
26 Ноября 19:47
Азербайджанский футбол

Станислав Черчесов: "Сабах" станет хорошим трамплином для Березуцкого" - ЭКСКЛЮЗИВ

Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал назначение Василия Березуцкого наставником команды
Василий Березуцкий: "Надеюсь, что это движение будет продуктивным, интересным и очень зажигательным" - ВИДЕО
26 Ноября 18:33
Азербайджанский футбол

Василий Березуцкий: "Надеюсь, что это движение будет продуктивным, интересным и очень зажигательным" - ВИДЕО

Он отметил, что назначение в "Сабах" стало для него прекрасной возможностью
Определились победители чемпионата Азербайджана
27 Ноября 11:15
Гимнастика

Определились победители чемпионата Азербайджана

Во вспомогательном зале Национальной арене гимнастики завершился чемпионат и первенство Азербайджана по спортивной гимнастике
МОШЕННИЧЕСТВО от имени наших знаменитых спортсменов
26 Ноября 12:04
Борьба

МОШЕННИЧЕСТВО от имени наших знаменитых спортсменов

"После этого я понял, что меня обманули"