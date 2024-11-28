ФИФА подтвердила - Азербайджан в 4-й корзине - ФОТО

ФИФА утвердила правила жеребьевки отборочного этапа ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, как и ожидалось, сборная Азербайджана попала в 4-ю корзину.

Согласно регламенту, 54 команды будут соревноваться в 12 группах. В шести группах будет по пять команд, еще в шести - по четыре. Победители групп выйдут напрямую в финал. Обладатели вторых мест сразятся в плей-офф с 4 командами Лиги наций. Здесь найдут своих владельцев последние 4 путевки.

Церемония жеребьевки, которая пройдет 13 декабря в Цюрихе, Швейцария, начнется в 15:00.

Отметим, что сборная России осталась вне жеребьевки.

İdman.biz