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VAR принял неправильное решение в игре сборной Азербайджана?

Азербайджанский футбол
Новости
21 Ноября 2024 12:45
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VAR принял неправильное решение в игре сборной Азербайджана?

Сообщается, что VAR допустил большую ошибку в матче Лиги наций УЕФА между Швецией и Азербайджаном (6:0).

Как сообщает İdman.biz, отмечается, что УЕФА в связи с этим опубликовал заявление на сайте Sportbible.com.

Речь идет о спорном моменте с участием шведского нападающего Александра Исака. Гол игрока «Ньюкасла» не был зафиксирован из-за офсайда после проверки VAR.

В соцсетях специалист VAR Дейл Джонсон рассказал, что в том эпизоде ​​защитник отдал пас Виктору Дьёкерешу: "Исак же не был частью офсайда и не мог в нем находиться".

Выступая после матча, Исак подчеркнул, что никогда в своей карьере не испытывал ничего подобного: «Я видел много ошибок, но это было довольно грубо. В перерыве мы спорили с судьями VAR, но они остались при своем мнении, что приняли правильное решение».

Теперь утверждается, что УЕФА выступил с заявлением, в котором признал допущенную ошибку.

По сообщению шведского информационного агентства «Sport Bladet», в заявлении говорится: «Видеопомощник арбитра допустил ошибку при определении положения вне игры».

İdman.biz

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