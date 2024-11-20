Кошмар для Азербайджана: Рекорд Клозе побит

Виктор Дьёкереш вошел в историю сборной Азербайджана по футболу.

İdman.biz сообщает, что шведский нападающий стал игроком, больше всех отличившихся в матчах с нашей командой.

Всего Дьёкереш забил в ворота нашей сборной 6 мячей. Он сделал это в 4 играх.

Этого рекорда Виктор достиг, оформив покер в игре VI тура Лиги Наций. Он забил четыре из шести голов своей команды.

Дьёкереш побил рекорд Мирослава Клозе, бывшего нападающего сборной Германии. Немец, который сейчас является главным тренером Махира Эмрели в «Нюрнберге», забил в ворота нашей сборной 5 голов.

Отметим, что Виктор забил один гол в матче первого тура Лиги наций в Баку, где его команда победила со счетом 3:1. Другой гол, который он забил в ворота нашей сборной, зафиксирован в марте 2023 года во время матча ЕВРО-2024 в Швеции (5:0).

Вугар Хейруллаев

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