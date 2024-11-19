Эмиль Балаев, переход которого в "Буде-Глимт" не состоялся: "Я не мог играть под руководством армянина" - ИНТЕРВЬЮ

Эмиль Балаев. Раньше мы возлагали на него большие надежды. «Айнтрахт», «Тобол», сборная... К сожалению, талантливый вратарь не смог полностью раскрыть свой потенциал. Возможно, он принял неправильные решения, возможно, травмы разрушили его планы. Судя по всему, Балаев на данный момент находится вне основного состава «Нефтчи».

Но Эмиля никогда нельзя оставлять без внимания. Когда углубляешься в его прошлое, видишь яркие страницы. Мы решили встретиться с ним, чтобы заглянуть в прошлое.

- Вы родились в Волгограде. Если не секрет, что заставило семью покинуть страну?

- Мой отец там учился. После окончания учебы он остался там и занялся собственной работой. Я родился там.

- Вы жили там, пока вам не исполнилось 5 лет. Вы что-нибудь помните об этом времени?

- Это был такой возраст, что вообще ничего не можешь вспомнить. Я просто что-то помню немного смутно.

- Насколько я знаю, ваш дядя был профессиональным футболистом и досрочно завершил карьеру из-за травмы.

- Да, если говорить о профессионализме, то он играл до 16-17 лет. В начале 1970-х годов он играл в составе команд младших возрастных групп «Нефтчи». Тогда он повредил колено. В то время медицина была не так развита, как сейчас. Сейчас его бы прооперировали и вернули в футбол. Но в то время это было проблематично. Именно поэтому ему пришлось попрощаться с футболом.

- Ваш отец был боксером. Были ли успешные результаты?

- Он еще до поступления в институт занимался боксом. Был членом общества «Динамо». В то время условия для занятий спортом были не такими хорошими, как сейчас. Именно поэтому большинство людей отказались от спорта и отдали предпочтение образованию. Как и мой дядя, отец выбрал образование.

- Он когда-нибудь вдохновлял вас стать боксером?

- У меня не было такой идеи. Но если задать вопрос «если бы не было футбола, какой вид спорта вы бы выбрали?», я бы упомянул дзюдо. Мне очень нравится этот вид спорта. Еще у меня есть друзья-дзюдоисты.

- Как вы попали в «Нефтчи»?

- Я останался возле старой базы «Нефтчи». Всегда играл в футбол в этом районе. Посылали меня купить хлеба, а я пропадал на 1-2 часа. Таким образом дома узнали, что я увлекаюсь футболом и не доставляли мне никаких проблем. Сначала я начал заниматься футболом в платных группах на базе «Нефтчи». Позже привлек внимание в «Завтрашних звездах». В результате я привлек интерес «Нефтчи» и начал играть в командах младших возрастных группах этого клуба. Но до тех пор я играл в команде «Олимпия». В той «Олимпии» был Эльшан Абдуллаев, соседский мальчик. Он также сыграл большую роль в моем приходе в футбол. Он мне говорил: «Я иду на футбол, ты тоже приходи». На футбольные тренировки он ходил с 5-6 лет, когда я учился в 4-5 классе.

- Кто выбрал вас в «Нефтчи» из «Завтрашних звезд»?

- Я не помню никого конкретно, но меня 2 года подряд выбирали лучшим вратарем того турнира. Я даже помню, что Расим Кара вручил мне эту награду. Эту награду я получил в свой первый год в качестве вратаря «Ветена», а затем «Нефтчи».

- Вы хотели быть нападающим, а вас поставили на ворота. От кого исходила эта инициатива?

- Я бы сказал не нападающий, а плеймейкер. Мне всегда нравилось забивать голы. Выйдя на поле, я хотел, чтобы голы были забиты после моих передач. Но когда я пришел на тренировку, то увидели, что я самый высокий игрок, и посоветовали встать в ворота. Но я также хотел защитать «рамку». Но в целом 9 из 10 детей говорят, что им нравится забивать больше, и это естественно. 1-2 ребенка стремятся стать вратарем или защитником.

- Вольфганг Рольф, один из помощников Берти Фогтса в сборной Азербайджана, был человеком, который взял вас в «Айнтрахт».

- Да, он был помощником главного тренера Томаса Шаафа во франкфуртском клубе. Они также искали вратаря. Рольф создал такую ​​возможность, потому что знал меня по сборной. Заранее он сообщил руководству «Нефтчи», что такой шанс есть, но его нужно предварительно рассмотреть. Конечно, играть в Бундеслиге - мечта каждого. Даже если бы это не сработало, я бы не пожалел, что хотя бы попробовал. В итоге я пошел на 2-недельные сборы, но через 6-7 дней мне предложили контракт. «Нефтчи» не доставил никаких проблем при моем переходе.

- Почему вы не задержались в «Айнтрахте»?

- Кевин Трапп на тот момент был основным вратарем. Они возлагали на меня большие надежды. Проблема заключалась в том, что я был травмирован и перенес три операции. Контракт по истечении не продлили. Правда, Брауншвейгский клуб выдвинул определенные условия, которые меня не удовлетворили. В результате я решил вернуться на родину.

- Когда вы играли в «Айнтрахте», там был и вратарь сборной Финляндии Лукас Градецки, который сейчас играет в леверкузенском «Байере».

- Да, у меня с ним до сих пор теплые отношения. Еще перед моей последней операцией именно Градецки познакомил меня с врачом. Я до сих пор с ним разговариваю.

- Кстати, вслед за вами Градецки отправил в «Карабах» Андрея Лунёва. На этот раз из "Байера"...

- Это совпадение. Так получилось.

- Насколько я знаю, вашим одноклубником по «Айнтрахту» был и Хайнц Линднер, который сейчас является вратарем сборной Австрии.

- Когда я играл в «Карабахе», то встретил его там перед выездной игрой с «Базелем». Мы вспомнили старые времена.

- Во время игры в «Айнтрахте» такие игроки, как Каан Айхан, который сейчас играет в «Галатасарае», Харис Сеферович, бывший нападающий «Галатасарая», легенда команды Александр Майер и лицо японского футбола Макото Хасебе играли в одной команде с вами. С кем у вас были отношения?

- Это так. Например, когда я был там, Майер в том году боролся за звание лучшего бомбардира Бундеслиги с Робертом Левандовски и Арьеном Роббеном. В результате Майер обошел всех в сезоне 2014/15 с 19 голами. Что касается отношений, то мне со всеми было хорошо. Мои отношения с Кааном Айханом были превосходными. Он тоже приезжал ко мне домой во Франкфурте, мы вместе пили чай. Я также встретил Каана на товарищеском матче, проходившем в Аланье во времена Джанни де Бьязи. Мы встретились и поговорили. Он сам мне рассказал, что мы родом из Ыгдыра. Он не исключил, что на самом деле может быть азербайджанцем. Кстати, Айхан был вынужден покинуть «Айнтрахт» еще во времена своих братьев Ковачей. Возможно, Роберт, который когда-то был капитаном сборной Хорватии, был немного потрясен после драматического поражения от Турции на ЧМ-2008 и не дал Каану особых шансов в команде. Конечно, это всего лишь предположение. Вы упомянули Хасебе. Наши шкафчики стояли рядом в раздевалке. У меня с ним были хорошие отношения. Позже там был и представитель Парагвая Нельсон Вальдес. Это был дружный коллектив.

- Насколько я знаю, вам доверял и главный тренер Томас Шааф, но сам ничего сделать не смог. Однако он основал великолепный «Вердер»…

- Его уволили через 5 месяцев после того, как я туда приехал. Я не знал почему. После этого они пригласили своего бывшего тренера Армина Вехи. Он тоже не задержался надолго. В итоге привезли братьев Ковачей. Возможно, если бы Шаафу дали больше времени, они бы создали там ту команду, которую он хотел. Например, Юргену Клоппу дали время в дортмундской «Боруссии». Шаафу, вероятно, создали такие условия в «Вердере». В «Айнтрахте» думали иначе.

- В Казахстане вы сыграли нормально. Почему ушли из «Тобола» и приехали сюда? Из-за пришедшего в команду главным тренером армянина Григория Бабаяна?

- Да, мой отец был участником Первой Карабахской войны. Мы не должны забывать нашу кровавую историю. Я не мог играть под руководством армянского тренера. Отец тоже посоветовал мне уйти из «Тобола». И я тоже не хотел оставаться. Возможно, если бы в команду пришел армянский футболист, на это можно было не реагировать. Но даже тогда я не могу сказать, что остался бы. В любом случае статус игрока не выше вашего. А вот тренер - это другая история. Он тот, кто принимает решения. Правда, Бабаян хотел оставить меня в команде. Но я сделал выбор.

- Было ли предложение от других клубов Казахстана?

- Да, они даже встречались с моим агентом. Но о том, чтобы остаться в Казахстане, я больше не думал. Я хотел поехать в Европу.

- С кем вы вели переговоры в Европе?

- «Буде-Глимт». Еще я ездил в Норвегию, но не сложилось. Условия, которые мне сказал мой менеджер, и те, которые они мне предложили, не совпадали.

- Дело в том, что именно с этого времени начался взлет "Буде-Глимта". Сожалеете ли вы, что не смогли с ними договориться?

- Нет, мне не жаль. Во всем происходящем есть хорошее. Накануне пандемии я стал членом «Карабаха». Вместе мы добились определенных успехов. Мы успешно выступили в еврокубках. Особенно гордился тем, что был футболистом «Карабаха» во время Отечественной войны. Быть одним из первых, кто поедет в Агдам, стоит того, что бы вы ни говорили. Вот почему я ни о чем не жалею.

- Возможно, если бы вы стиснули зубы и приняли финансовые условия «Буде- Глимта», вы бы стали частью той команды, которая сейчас навела шороху в Европе. Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое, вы бы сделали это снова?

- Да, я бы сделал это снова. Когда я туда приехал, «Анкарагюджю» купил их основного вратаря. Бодо - небольшой городок на берегу океана, расположенный в одной из самых северных точек Норвегии. Они оказали мне очень теплый прием, но этого не произошло.

- Как вы думаете, карьера в "Карабахе" получилась?

- Вообще, когда вы говорите о карьере, вы хотите играть в «большой пятёрке» стран Европы. Это идеальная карьера. Но играть в «Карабахе» - это тоже успех.

- Почему вы не смогли закрепиться, почему не продолжили карьеру там?

- Вы сами видите, кто бы ни играл в этом клубе, ротации бывают. В мое время было так. Основной причиной моего ухода из «Карабаха» стало предложение казахстанского клуба «Туран». Туда меня пригласил Георгий Газзаев, которого я когда-то знал по «Тоболу» (да, сын Валерия Газзаева). Я думал, что Георгий и здесь сформирует команду, которую он собрал в Костанае. Но руководство ему не поверило. Его уволили через месяц после начала чемпионата.

- В сезоне 2016/17 во время выступления в «Карабахе» вы спровоцировали аварию, в результате которой погиб несовершеннолетний ребенок. Как это отразилось на вашем психологическом состоянии?

- Это жизнь, такие события могут случиться с каждым. Главное, чтобы после каждой трудности вы находили в себе силы и продолжали жизнь. Конечно, когда вспоминаешь, становится плохо.

- Странно, что в аварию попал и исландский вратарь "Карабаха" Халлдорсон. Но его повреждения были меньше.

- Да, это так. Конечно, это тоже совпадение.

- Вы написали что-то вроде этого: «Держитесь подальше от Приуса». Почему?

- Там было больше иронии. Я имел в виду мотоциклы. Потому что, когда ты водишь машину, то знаешь, что ты в коробке и ты в безопасности. Я посоветовал мотоциклистам беречься от "Приуса". Потому что водители очень опасно водят машину этой марки.

- Есть ли в сборной кто-нибудь, кто не помнит вашу великолепную игру против Хорватии в Баку?! Эмиль после этого не появлялся.

- Что вы имеете в виду, когда говорите «не видел»?! После той игры я провел еще 15 матчей в составе сборной. К счастью, мы не проиграли эту игру. Возможно, если бы мы проиграли, у нас не было бы хорошего дебюта. Тамкин Халилзаде также забил хороший гол в этой игре. В целом ребята отличались упорством. Мы очень хорошо сыграли против вице-чемпиона мира. Напомним, что соперником была Хорватия. Если бы это была относительно слабая команда, о ней никто бы не вспомнил.

- Вы еще надеетесь вернуться в сборную?

- На мой взгляд, возраст не имеет значения. Этого хочет каждый футболист. Наша задача - проявить себя в клубе и привлечь внимание тренера сборной.

- У вас еще есть клубная стена. В основной состав вы не попадаете.

- Трудно не играть год из-за серьезной травмы.

- Меня всегда беспокоил этот вопрос: у нас нет командной игры. Возможно, проблема с тактическим интеллектом наших полевых игроков. Но вратари немного другие. Они не являются заложниками тактики. Наши полевые игроки не могут справиться, а что останавливает наших вратарей?

- Наоборот, наши вратари всегда выходят на первый план. Это связано с созданием множества голевых ситуаций у ворот нашей сборной. Например, можно вспомнить мою игру против сборной Хорватии, игру Шахруддина с Португалией. Или, скажем, Кямрана. Я бы не сказал, что наши вратари плохие. Возможно, полевые игроки по-разному готовятся технически и тактически, но и вратарь все 90 минут находится под давлением. Например, при атаке с левой стороны защитнику справа может быть немного удобнее. Но каждые 90 минут атакуют только одни ворота. Соперник нацелен только на то место, на котором вы. В нашей сборной были хорошие вратари.

- Я хочу сказать, что в Европу никто не едет.

- Хвича Кварацхелия открыл путь грузинам. Когда один добивается успеха, все видят, что в этой стране есть талантливые футболисты. В результате внимание сосредоточено на грузинском рынке. Если кто-то первым пройдет этот барьер в нашей стране, возможно, за ним последуют. Видно, что Махир Эмрели сейчас выступает успешно. Чтобы попасть в свою команду, он поменял в Европе две-три команды. Это успех нашей страны. В такой момент агенты обратятся к нам.

- Насколько справедливо сравнивать нас с грузинами? В советское время тбилисское «Динамо» было сильным с местными игроками. В период независимости в Европу отправились такие игроки, как братья Арвеладзе, Каладзе и Кецбая. Они всегда были в центре внимания.

- Понимаю, у них в прошлом были сильные игроки. Но мы также оставили кое-что после себя. Через определенное время нам тоже предстоит открыть дверь.

- Сборная Грузии также играет на чемпионате Европы. Нам это не удалось, поэтому в нашу сторону не смотрят.

- Основной причиной их поездки на чемпионат Европы стало большое количество игроков, выступающих за границей. Если у нас будет больше игроков, играющих на выезде против более сильных игроков, национальная сборная продвинется дальше. Если бы Рахиль Мамедов не проявил себя хорошо в «ЛКС Лодзь», он бы не получил предложение от «Радомяка».

- Насколько я знаю, вы любите читать и смотреть фильмы.

- В последнее время не хватает времени. Раньше я много читал Агату Кристи. Я начал читать ее произведения после того, как увидел в кино ее героя Эркюля Пуаро. В частности, я бы выделил произведение «Убийство в Восточном экспрессе» (Futbolinfo.az).

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