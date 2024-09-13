Юнис Гусейнов: "Мне бы не хотелось, чтобы "Кяпаз" вылетел в первую лигу"

«У «Кяпаза» нет побед в Премьер-лиге. С приходом нового главного тренера в команде произошли изменения. Клуб также осуществил новые трансферы».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Юнис Гусейнов.

Гусейнов рассказал о предстоящей сегодня игре «Араз-Нахчыван» - «Кяпаз», которая пройдет в рамках VI тура Премьер-лиги Азербайджана. Он сказал, что сложно сказать, кто является фаворитом в этом матче:

«Думаю, что сегодня команды сыграют на одном уровне. Можно сказать, что у «Араз-Нахчывана» будет небольшое преимущество. Они побеждали в последних турах. Они лучше психологически. Конечно, нам бы хотелось, чтобы «Кяпаз» победил. В Гяндже строится новый стадион. Я бы не хотел, чтобы команда вылетела в первую лигу».

Отметим, что матч «Араз-Нахчыван» - «Кяпаз» начнется в 19:30.

Эмин Ага

İdman.biz