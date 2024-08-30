В нашей сборной будет новое назначение

В тренерском штабе сборной Азербайджана произойдут новые назначения.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил главный тренер сборной Фернанду Сантуш.

На состоявшейся сегодня в административном здании АФФА пресс-конференции он сообщил, что в команду будет назначен местный тренер:

«Конечно, будет местный тренер. Это важно для нас. В каждой сборной важно иметь местного тренера. Возможно, мы объявим об этом перед следующей игрой».

Отметим, что до недавнего времени местным тренером в тренерском штабе национальной сборной был Ариф Асадов. Эта должность остается свободной после его отставки.

İdman.biz