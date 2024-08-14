Рашад Садыхов: "Мы не думаем об этом, главное - завтрашняя игра"

«Обе команды сделают все возможное. Это будет трудная игра».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Зире" Рашад Садыхов на пресс-конференции, состоявшейся перед ответным матчем с "Осиеком" в третьем квалификационном раунде Лиги Конференций.

Сначала он поздравил "Карабах", вышедший в плей-офф Лиги Чемпионов, и пожелал успехов "Сабаху", который 15 августа сыграет в Лиге Конференций. Садыхов отметил, что его команде предстоит сложный матч в еврокубках:

«Мы сыграем важную игру. Обе команды имеют амбициозных игроков, которые способны повернуть матч в пользу команды. Время покажет, что и как будет. Печально, что поле находится не в хорошем состоянии. Ситуация еще хуже. Это также может помешать показать техничную игру».

- Вы коллективно смотрели игру «Карабаха»? Как эта победа повлияла на «Зире»?

- Все смотрели игру. Если чемпион Азербайджана одерживает красивую победу над опытным клубом, это может вселить уверенность в наших игроков. Но все решится в поединке между нами.

- Вы хорошо выступаете и в Премьер-лиге, и в Лиге Конференций. Какие цели поставил перед собой Рашад Садыхов в этом сезоне?

- Сезон только начался. О целях говорить пока рано. Мы как команда ставим перед собой цель пройти этот этап. Мы пока не знаем, сколько этапов пройдем. На данный момент мы думаем только о завтрашнем матче. Эта встреча очень важна для тренеров и игроков. Перед нами будет очень хорошая команда. Мы постараемся изо всех сил, чтобы победить. Даже в чемпионате руководство клуба никогда не ставит перед нами больших целей. Главное - качество игроков и команды. По этой причине мы удачно стартовали в Премьер-лиге и, по крайней мере, хотим снова выступить в еврокубках. С первого тура чувствуется, что многие клубы в этом сезоне более амбициозны.

- Будут ли новые трансферы, если вы пройдете этап?

- Мы не думаем об этом. Главное - завтрашняя игра. Мы никем не интересуемся.

- Внутри команды есть беспокойство по поводу завтрашней игры?

- Нет. Если бы играли в гостях, то волновались. В играх с «Шерифом» и другими командами такое было. Они могут воспользоваться нашими ошибками, а мы - их. Мы можем как следует настроиться на завтрашний матч.

- Наказание Салифы Сумы истекло. Дадите ли вы ему шанс в игре с «Осиеком»?

- Я не могу говорить о составе. Хорошо, что его наказание закончилось. Он может играть завтра и с первых минут, и может выйти на поле позже. Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на встречу в оптимальном составе. Завтра нас ждет трудный день.

- Довольны ли вы нынешним состоянием игроков после двух тяжелых игр?

- ⁠Вчера мои игроки полностью отдохнули. После матча с «Сабахом» у нас было две тренировки. Сегодня мы будем полностью готовы. Сегодня я буду точно знать, в каком они состоянии.

- Вы анализировали соперника еще раз после первой игры?

- Конечно, мы это сделали. Если в нашей игре были какие-то недостатки, мы постараемся их все устранить.

- ⁠Кто виноват в том, что стадионы находятся в таком состоянии? Можете ли вы что-то сделать с этим как клуб?

- ⁠К сожалению, мы не можем играть на своем поле. Мы арендуем это место, поэтому не можем что-то требовать. Состояние поля не позволило показать техничный футбол в матче с «Шерифом». Фактор, который вы упомянули, очень разочаровывающий. Несмотря на всю финансовую поддержку, состояние полей плачевное. Надеюсь, этот фактор не повлияет на нас негативно.

Отметим, что матч состоится 15 августа и начнется в 20:30 на «Далга Арене». Первый матч в Хорватии завершился со счетом 1:1.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz