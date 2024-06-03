РЕШЕНИЯ Исполкома АФФА - ФОТО

Очередное заседание Исполкома состоялось в административном здании АФФА.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.
Президент АФФА Ровшан Наджаф, председательствовавший на заседании, рассказал о поставленных перед ними задачах и работе, которую предстоит провести в направлении их реализации.
Сначала исполнительный вице-президент Сархан Гаджиев проинформировал о повестке заседания.
Далее были обсуждены вопросы повестки дня.
На встрече впервые обсуждался бюджет АФФА на 2024 год. Было решено выделить спортивному клубу "Габала" финансовые ресурсы в размере 700 000 (семьсот тысяч) манатов в целях содержания академии и инфраструктуры в течение одного года. В связи с этим в Габале планируется проведение тренировочных сборов сборных Азербайджана разных возрастных групп, а также судей для поддержки СК "Габала".
Затем на встрече обсуждалась стратегия АФФА и вопросы, связанные с детским футболом. Стратегия будет написана в сотрудничестве с Double Pass, УЕФА и McKinsey & Company. Также была отмечена важность привлечения к этому процессу местных экспертов.
Члены исполкома АФФА также обсудили текущую ситуацию в 1-й и 2-й лигах.
Было решено продлить контракты с главными тренерами сборных Азербайджана в младшей возрастной группе до сентября. Тогда же главные тренеры национальных сборных соответствующих возрастных групп представят отчет о подготовке и целях к отборочному этапу чемпионата Европы.
Эльхан Абдуллаев - U-19
Физули Мамедов - U-18
Ильхам Ядуллаев - U-17
Агиль Набиев - U-16
В исполкоме также обсуждался вопрос о главном тренере сборной Азербайджана. Дополнительная информация об этом будет предоставлена общественности в ближайшие дни.
İdman.biz