РЕШЕНИЯ Исполкома АФФА - ФОТО

Очередное заседание Исполкома состоялось в административном здании АФФА.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Президент АФФА Ровшан Наджаф, председательствовавший на заседании, рассказал о поставленных перед ними задачах и работе, которую предстоит провести в направлении их реализации.

Сначала исполнительный вице-президент Сархан Гаджиев проинформировал о повестке заседания.

Далее были обсуждены вопросы повестки дня.

На встрече впервые обсуждался бюджет АФФА на 2024 год. Было решено выделить спортивному клубу "Габала" финансовые ресурсы в размере 700 000 (семьсот тысяч) манатов в целях содержания академии и инфраструктуры в течение одного года. В связи с этим в Габале планируется проведение тренировочных сборов сборных Азербайджана разных возрастных групп, а также судей для поддержки СК "Габала".

Затем на встрече обсуждалась стратегия АФФА и вопросы, связанные с детским футболом. Стратегия будет написана в сотрудничестве с Double Pass, УЕФА и McKinsey & Company. Также была отмечена важность привлечения к этому процессу местных экспертов.

Члены исполкома АФФА также обсудили текущую ситуацию в 1-й и 2-й лигах.

Было решено продлить контракты с главными тренерами сборных Азербайджана в младшей возрастной группе до сентября. Тогда же главные тренеры национальных сборных соответствующих возрастных групп представят отчет о подготовке и целях к отборочному этапу чемпионата Европы.

Эльхан Абдуллаев - U-19

Физули Мамедов - U-18

Ильхам Ядуллаев - U-17

Агиль Набиев - U-16

В исполкоме также обсуждался вопрос о главном тренере сборной Азербайджана. Дополнительная информация об этом будет предоставлена ​​общественности в ближайшие дни.

İdman.biz