6 Июня 2024
RU

РЕШЕНИЯ Исполкома АФФА - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
3 Июня 2024 17:59
739
РЕШЕНИЯ Исполкома АФФА - ФОТО

Очередное заседание Исполкома состоялось в административном здании АФФА.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Президент АФФА Ровшан Наджаф, председательствовавший на заседании, рассказал о поставленных перед ними задачах и работе, которую предстоит провести в направлении их реализации.

Сначала исполнительный вице-президент Сархан Гаджиев проинформировал о повестке заседания.

Далее были обсуждены вопросы повестки дня.

На встрече впервые обсуждался бюджет АФФА на 2024 год. Было решено выделить спортивному клубу "Габала" финансовые ресурсы в размере 700 000 (семьсот тысяч) манатов в целях содержания академии и инфраструктуры в течение одного года. В связи с этим в Габале планируется проведение тренировочных сборов сборных Азербайджана разных возрастных групп, а также судей для поддержки СК "Габала".

Затем на встрече обсуждалась стратегия АФФА и вопросы, связанные с детским футболом. Стратегия будет написана в сотрудничестве с Double Pass, УЕФА и McKinsey & Company. Также была отмечена важность привлечения к этому процессу местных экспертов.
Члены исполкома АФФА также обсудили текущую ситуацию в 1-й и 2-й лигах.

Было решено продлить контракты с главными тренерами сборных Азербайджана в младшей возрастной группе до сентября. Тогда же главные тренеры национальных сборных соответствующих возрастных групп представят отчет о подготовке и целях к отборочному этапу чемпионата Европы.

Эльхан Абдуллаев - U-19
Физули Мамедов - U-18
Ильхам Ядуллаев - U-17
Агиль Набиев - U-16

В исполкоме также обсуждался вопрос о главном тренере сборной Азербайджана. Дополнительная информация об этом будет предоставлена ​​общественности в ближайшие дни.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

298-я игра нашей сборной: победа станет юбилейной
13:41
Азербайджанский футбол

298-я игра нашей сборной: победа станет юбилейной

Наша команда сыграет в товарищеском матче с Албанией
"Чувствую себя готовым играть в сборной" - ИНТЕРВЬЮ
11:57
Азербайджанский футбол

"Чувствую себя готовым играть в сборной" - ИНТЕРВЬЮ

"Я всегда ставил перед собой цель сделать свою команду успешной и быть полезным"
Новый контракт в "Сабаиле"
11:49
Азербайджанский футбол

Новый контракт в "Сабаиле"

С 24-летним защитником был согласован контракт на один сезон
"Незнание суммы, которую предоставит АФФА, создает неопределенность"
11:30
Азербайджанский футбол

"Незнание суммы, которую предоставит АФФА, создает неопределенность"

"Контракты 90 процентов игроков команды истекли в конце сезона"
"Здесь не бывает маленьких команд"
10:05
Азербайджанский футбол

"Здесь не бывает маленьких команд"

"Я сделаю все возможное"
"Мы возьмем реванш за поражение на чемпионате мира"
09:43
Азербайджанский футбол

"Мы возьмем реванш за поражение на чемпионате мира"

"Нам придется работать вдвое усерднее, чтобы победить"

Самое читаемое

Победа над Италией вывела нашу сборную в плей-офф - ВИДЕО
3 Июня 20:01
Азербайджанский футбол

Победа над Италией вывела нашу сборную в плей-офф - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по мини-футболу провела свою вторую игру на чемпионате Европы, проходящем в столице Боснии и Герцеговины Сараево
Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях
4 Июня 21:50
Азербайджанский футбол

Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях

Сборная Азербайджана по мини-футболу показала максимальный результат в групповом этапе ЧЕ
"Карабах" продлил контракт с футболистом
3 Июня 18:38
Азербайджанский футбол

"Карабах" продлил контракт с футболистом

Соглашение между 35-летним полузащитником и чемпионом Азербайджана продлено на один год
"Карабах" РАССТАЛСЯ с ним
3 Июня 18:25
Азербайджанский футбол

"Карабах" РАССТАЛСЯ с ним

Контракт нападающего, срок действия которого истек в конце сезона-2023/24, не продлен