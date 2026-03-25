25 Марта 2026 18:45
Венсан Абубакар может покинуть "Нефтчи"

Нападающий "Нефтчи" Венсан Абубакар встретился с президентом "Порту" Андре Виллаш-Боашем на стадионе "Драгау".

Как сообщает İdman.Biz, эта встреча вызвала разговоры о возможном переходе камерунского форварда в португальскую команду.

Отмечается, что у Абубакара сохраняются тесные связи с "Порту", где он ранее выступал. Сам футболист заявил, что в ближайшее время возможны определенные изменения, однако не стал раскрывать подробности.

При этом не исключается, что визит может быть связан и с его намерением открыть футбольную академию.

Напомним, что "Нефтчи" подписал Абубакара в 2025 году по контракту сроком 1+1 года.

