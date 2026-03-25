"Карабах" стал участником международного форума в Лиссабоне

Представители футбольного клуба "Карабах" приняли участие в международном мероприятии EFC по коммерции, инновациям и взаимодействию с фан-клубами (Commercial, Innovation and Fans Club Connect), прошедшем в Лиссабоне.

В форуме, посвященном коммерции, инновациям и взаимодействию с болельщиками, участвовали член правления клуба и Совета европейских клубов Асиф Аскеров, руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Анар Гаджиев, а также глава операционного департамента Фарид Агаев.

Основной целью встречи стал обмен опытом между европейскими клубами по вопросам устойчивого финансового роста, цифровой трансформации и укрепления связей с болельщиками. В обсуждениях приняли участие представители ведущих клубов Европы, специалисты по маркетингу и коммерции, а также представители технологических компаний. Среди ключевых тем были развитие вовлеченности болельщиков, глобальные партнерства, технологии продажи билетов и улучшение стадионного опыта.

Асиф Аскеров выступил с презентацией на панели "Создание вовлеченности болельщиков - за пределами очков и привилегий". Он рассказал о мобильном приложении "Карабах", его развитии и системе лояльности, подчеркнув важность формирования долгосрочной эмоциональной связи с болельщиками.

Кроме того, было отмечено, что сотрудничество "Карабах" с компанией Blocksport позволило усилить цифровое взаимодействие с фанатами. В рамках партнерства внедрены новые инструменты лояльности, интерактивные сервисы и персонализированные решения, что является частью инновационной стратегии клуба.