Абдулла Рзаев: "В "Туран Товузе" мне помогли встать на ноги"

Защитник футбольного клуба "Шамахы" Абдулла Рзаев заявил, что переход в новый клуб стал для него ключевым этапом в карьере.

"Переход в "Шамахы" стал для меня переломным моментом. Здесь я начал играть на своей позиции и получил больше шансов, стараюсь прибавлять от матча к матчу", - сказал Рзаев в комментарии komanda.az.

Он отметил, что в предыдущем клубе не всегда использовался на своей позиции.

"Конечно, я хотел играть. Но в футболе такое бывает. Когда переходил в "Туран Товуз", не думал, что буду получать мало игрового времени. Просто там я играл не на своей позиции", - подчеркнул защитник.

Рзаев также заявил, что у него не было конфликтов с бывшим клубом.

"О товузском клубе могу сказать только хорошее. Они помогли мне встать на ноги. У меня не было проблем ни с тренером, ни с руководством. Мы нормально пообщались и расстались с уважением. Футболист может сегодня играть в одном клубе, а завтра перейти в другой, но это не означает неуважение к прежней команде", - добавил он.