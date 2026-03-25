Экс-форвард "Нефтчи" завершил карьеру после травмы

Бывший нападающий "Нефтчи" Брайан Морено завершил профессиональную карьеру футболиста.

Как сообщает İdman.Biz, колумбийский форвард получил серьезную травму во время празднования гола в матче против "Сабаила" в сезоне-2024/25.

Позднее футболист перенес операцию, однако полностью восстановиться так и не смог. В октябре 2024 года контракт с игроком был расторгнут по взаимному согласию сторон.

В составе "Нефтчи" Морено провел 18 матчей и забил четыре гола. 26-летний нападающий перешел в бакинский клуб в 2024 году из софийского ЦСКА.