25 Марта 2026
Экс-форвард "Нефтчи" завершил карьеру после травмы

25 Марта 2026 20:15
Экс-форвард "Нефтчи" завершил карьеру после травмы

Бывший нападающий "Нефтчи" Брайан Морено завершил профессиональную карьеру футболиста.

Как сообщает İdman.Biz, колумбийский форвард получил серьезную травму во время празднования гола в матче против "Сабаила" в сезоне-2024/25.

Позднее футболист перенес операцию, однако полностью восстановиться так и не смог. В октябре 2024 года контракт с игроком был расторгнут по взаимному согласию сторон.

В составе "Нефтчи" Морено провел 18 матчей и забил четыре гола. 26-летний нападающий перешел в бакинский клуб в 2024 году из софийского ЦСКА.

İdman.Biz
Новости по теме

Венсан Абубакар может покинуть "Нефтчи"
18:45
Азербайджанский футбол

Венсан Абубакар может покинуть "Нефтчи"

Форвард встретился с президентом "Порту"

Максим Медведев: "Мой путь они повторить не смогут" - ВИДЕО
18:14
Азербайджанский футбол

Максим Медведев: "Мой путь они повторить не смогут" - ВИДЕО

Экс-капитан "Карабаха" рассказал о карьере и работе тренером

Руфат Дадашов получил травму в матче за "Динамо" Берлин
11:57
Мировой футбол

Руфат Дадашов получил травму в матче за "Динамо" Берлин

34-летний нападающий сборной Азербайджана был заменен на ранних минутах игры
"Урал" может уволить бывшего тренера "Сабаха"
11:27
Мировой футбол

"Урал" может уволить бывшего тренера "Сабаха"

Березуцкий рискует постом из-за нестабильных результатов

Абдулла Рзаев: "В "Туран Товузе" мне помогли встать на ноги"
10:57
Азербайджанский футбол

Абдулла Рзаев: "В "Туран Товузе" мне помогли встать на ноги"

Защитник объяснил ситуацию в с переходом в "Шамахы"

Торал Байрамов: "Сборная не должна быть здесь в лиге D"
10:27
Азербайджанский футбол

Торал Байрамов: "Сборная не должна быть здесь в лиге D"

Защитник "Карабаха" - о потенциале и задачах национальной команды

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
23 Марта 13:34
Плавание

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по прыжкам в воду о жизни и работе в Баку
Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии
23 Марта 20:14
Таэквондо

Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии - ФОТО

Успешное выступление на турнире Belgian Open

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом