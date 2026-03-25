"Урал" может уволить бывшего тренера "Сабаха"

Российский футбольный клуб "Урал" рассматривает вариант с отставкой главного тренера Василия Березуцкого, ранее работавшего в "Сабахе".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на российские СМИ, причиной возможного решения стали нестабильные результаты команды под его руководством.

Березуцкий возглавил "Урал" 11 декабря. С тех пор команда провела четыре матча, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев два поражения.

После 25 туров "Урал" занимает третье место в турнирной таблице второй лиги России, имея в активе 45 очков.