Паоло Ди Канио призвал "Милан" избавиться от Рафаэла Леау ради развития клуба

Бывший игрок "Лацио" и "Ювентуса" Паоло Ди Канио выступил с резкой критикой в адрес форварда "Милана" Рафаэла Леау. По мнению эксперта, наличие такого игрока в составе мешает клубу построить команду мирового класса и создать правильную атмосферу в раздевалке.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Pianeta Milan, Ди Канио подчеркнул, что в ведущих чемпионатах Европы не мирятся с игроками, чья самоотдача вызывает постоянные вопросы. "Леау остается нападающим Милана на будущее? Если мы в Италии хотим развиваться, надо смотреть на Испанию и Германию. Не на Англию, там совсем другой мир. В Испании и Германии нет игрока, мнение насчет которого всегда было бы разделено. Да, но вот бы он забивал. Да, но он же забивает... В футболе даже одно важное "но" — это слишком. У Леау их пять-шесть. Так нельзя. Только в Италии мы миримся с этим, принимаем это. Возможно, из-за нехватки талантов. Если Милан хочет создать команду мирового класса и правильную атмосферу, в ней нет места игроку, которого не добудиться с утра", — заявил итальянец.

Ди Канио также отметил, что его совершенно не беспокоит возможная обида со стороны португальца. "Мне-то что? Я здесь, чтобы сказать то, что думаю. Он мне не брат. Меня тоже много критиковали. Дело не в том, что я на него злюсь. Говорю, что многие другие игроки очень сильны и очень хороши. Например, Йылдыз — надежный и серьезный игрок, стремящийся стать чемпионом", — добавил эксперт.