Максим Медведев: "Мой путь они повторить не смогут" - ВИДЕО

Бывший защитник сборной Азербайджана по футболу и экс-капитан "Карабаха" Максим Медведев стал гостем программы Podkat на YouTube.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе беседы он рассказал о скрытых сторонах карьеры футболиста, а также о трудностях, с которыми сталкивается уже в роли тренера.

Медведев отметил, что в настоящее время работает главным тренером резервной команды.

Он также поделился мнением о внутренней атмосфере в "Карабахе", подчеркнув, что успехи клуба являются результатом системной работы и дисциплины.

Кроме того, специалист затронул тему работы с молодыми игроками, отметив, что в современных условиях этот процесс стал сложнее.

