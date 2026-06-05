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"Шафа" объявила имя нового главного тренера

Азербайджанский футбол
Новости
5 Июня 2026 18:03
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"Шафа" объявила имя нового главного тренера

Футбольный клуб "Шафа" объявил о назначении нового главного тренера после выхода команды в Премьер-лигу Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, бакинский клуб назначил на этот пост Заура Гашимова. После завершения переговоров с участием президента клуба Кянана Садыглы стороны подписали контракт сроком на три года.

Для 44-летнего специалиста "Шафа" не является чужой командой. В качестве футболиста он выступал за клуб и в сезоне-2000/2001 стал обладателем Кубка Азербайджана.

За время тренерской карьеры Гашимов работал в "Габале" и "Зиря", а также возглавлял юношескую сборную Азербайджана U-18. Кроме того, специалист уже имел опыт работы главным тренером бакинской команды.

İdman.Biz
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