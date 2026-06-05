5 Июня 2026
RU

Новый главный тренер "Шафы": "Вернулся в команду, за которую выступал как футболист"

Азербайджанский футбол
Новости
5 Июня 2026 21:55
16
Новый главный тренер "Шафы": "Вернулся в команду, за которую выступал как футболист"

Новый главный тренер "Шафы" Заур Гашимов прокомментировал свое назначение и поделился планами по подготовке команды к сезону в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, специалист в интервью пресс-службе клуба отметил, что возвращение в родную команду имеет для него особое значение.

"Для меня "Шафа" - родной клуб. Я рад вернуться в команду, за которую выступал как футболист, уже в качестве главного тренера. После долгих лет отсутствия "Шафа" вернулась в Премьер-лигу, и это большая ответственность для нас. Благодарю президента клуба Кянана Садыглы за оказанное доверие", - заявил Гашимов.

Наставник подчеркнул, что времени на подготовку к старту чемпионата остается немного, а впереди команду ждет большой объем работы.

"Конечно, наша работа не будет легкой. До старта чемпионата страны осталось чуть больше двух месяцев, и для новой команды это не такой большой срок. Нам предстоит многое сделать. У нас есть планы по составу. Мы примем решения по нынешним футболистам команды, а также проведем новые трансферы", - отметил специалист.

Гашимов также поблагодарил всех, кто способствовал его назначению в клуб.

Напомним, что сегодня "Шафа" официально объявила о назначении Заура Гашимова на пост главного тренера команды.

İdman.Biz

Новости по теме

Скончался бывший президент "Нефтчи"
22:14
Азербайджанский футбол

Скончался бывший президент "Нефтчи"

Под его руководством клуб завоевал три чемпионских титула

"Шамахы" продлил контракт с вратарем
18:18
Азербайджанский футбол

"Шамахы" продлил контракт с вратарем

Абдулла Сеидахмедов останется в команде на следующий сезон

"Шафа" объявила имя нового главного тренера
18:03
Азербайджанский футбол

"Шафа" объявила имя нового главного тренера

В тренерской карьере специалист работал в "Габале" и "Зиря"

В Газахе прошел массовый футбольный фестиваль
16:42
Азербайджанский футбол

В Газахе прошел массовый футбольный фестиваль - ФОТО

В мероприятии приняли участие более 100 детей

"Сабах" проведет летние сборы в Австрии
16:12
Азербайджанский футбол

"Сабах" проведет летние сборы в Австрии

Команда Валдаса Дамбраускаса начнет подготовку к новому сезону 17 июня

"Карабах" и "Сабах" вошли в число европейских футбольных примеров по версии The Athletic
15:23
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Сабах" вошли в число европейских футбольных примеров по версии The Athletic

Авторитетное издание отметило успехи азербайджанских клубов в сезоне-2025/26

Самое читаемое

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО
4 Июня 23:36
Национальная сборная

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Подопечные Эльшада Гулиева обыграли в финале сборную Украины

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Июня 15:06
Национальная сборная

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финалисты Евро – Азербайджан и Украина – уже встречались в 2025 году: тогда их матч завершился ничьей, а теперь они разыграют главный трофей континента

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
3 Июня 01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии