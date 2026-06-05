Новый главный тренер "Шафы": "Вернулся в команду, за которую выступал как футболист"

Новый главный тренер "Шафы" Заур Гашимов прокомментировал свое назначение и поделился планами по подготовке команды к сезону в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, специалист в интервью пресс-службе клуба отметил, что возвращение в родную команду имеет для него особое значение.

"Для меня "Шафа" - родной клуб. Я рад вернуться в команду, за которую выступал как футболист, уже в качестве главного тренера. После долгих лет отсутствия "Шафа" вернулась в Премьер-лигу, и это большая ответственность для нас. Благодарю президента клуба Кянана Садыглы за оказанное доверие", - заявил Гашимов.

Наставник подчеркнул, что времени на подготовку к старту чемпионата остается немного, а впереди команду ждет большой объем работы.

"Конечно, наша работа не будет легкой. До старта чемпионата страны осталось чуть больше двух месяцев, и для новой команды это не такой большой срок. Нам предстоит многое сделать. У нас есть планы по составу. Мы примем решения по нынешним футболистам команды, а также проведем новые трансферы", - отметил специалист.

Гашимов также поблагодарил всех, кто способствовал его назначению в клуб.

Напомним, что сегодня "Шафа" официально объявила о назначении Заура Гашимова на пост главного тренера команды.