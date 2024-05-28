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Когда Нариман Ахундзаде и Муса Гурбанлы присоединятся к сборной?

Азербайджанский футбол
Новости
28 Мая 2024 15:28
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Когда Нариман Ахундзаде и Муса Гурбанлы присоединятся к сборной?

Объявлены даты тренировок футболистов, которые в дальнейшем присоединятся к сбору сборной Азербайджана.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил пресс-службе АФФА тренер команды Ариф Асадов.

Игроки «Карабаха» и «Зиры», которые сыграют в финале Кубка Азербайджана, начнут тренировки 3 июня. В этот день к команде присоединятся защитник Антон Кривоцюк и нападающий Муса Гурбанлы.

Если полузащитник Эмиль Мустафаев в ближайшее время прибудет в Баку, он сможет принять участие в тренировках с 30 мая. Еще один полузащитник Джошгун Диниев и нападающий Вусал Искендерли находятся здесь уже несколько дней. Они готовятся по программе дополнительных тренировок, которую дают тренеры.

В состав сборной также могут войти 3 представителя U-21. Ожидается, что они присоединятся к основной команде во втором товарищеском матче против Казахстана 11 июня. Вратарь Юсиф Иманов, защитник Джалал Гусейнов и нападающий Нариман Ахундзаде войдут в состав сборной страны по футболу U-21 в товарищеском матче со сборной Словакии 7 июня. При необходимости они будут задействованы в основном составе сборной после матча со Словакией.

Отметим, что наша сборная 7 июня встретится с Албанией, а 11 июня - с Казахстаном.

İdman.biz

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