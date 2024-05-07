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Спустя 3272 дня, или "Сабаил" после "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
7 Мая 2024 13:57
Спустя 3272 дня, или "Сабаил" после "Карабаха"

«Габала» наконец-то победила.

Как сообщает İdman.biz, представитель региона прервал 14-матчевую безвыигрышную серию в Премьер-лиге, и 13-матчевую во всех турнирах.

В XXXIII туре чемпионата «красно-черные» впервые в 2024 году набрали 3 очка, победив «Сабаил» со счетом 3:2. При трех ничьих и 11 поражениях в последних 14 матчах «Габала» не выигрывала после победы над «Сабахом» 1:0 136 дней назад - 22 декабря 2023 года.

Хоть «Габала» и не выигрывала в чемпионате в 2024 году, в кубке они побеждали. Команда, забившая 9 февраля 2 безответных гола в ворота «Араз-Нахчывана», в последующие 87 дней дважды сыграла вничью и потерпела 11 поражений в 13 матчах.

Кахабер Цхададзе одержал свою первую победу в качестве главного тренера «Габалы». В предыдущих 11 матчах было 2 ничьи и 9 поражений. Свою последнюю победу за годы работы в Азербайджане грузинский специалист одержал в последнем матче в составе «Интера» - 22 мая 2015 года против «Карабаха» - 2:1. Цхададзе победил за 16 дней до завершения 9 лет, то есть спустя 3272 дня.

Отметим, что «Габала» занимает 10-е место в Премьер-лиге после XXXII тура.

İdman.biz

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