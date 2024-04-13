Гурбан Гурбанов: "Мысли о тренерской работе возникли в Воронеже" - ВИДЕО

«Мысли о тренерской работе у меня возникли в Воронеже. Возможно, именно это желание помогло мне оказаться в этой сфере».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов в интервью ютуб-каналу ПФЛ.

Специалист, празднующий сегодня 52-летие, рассказал о своей карьере. Наставник вспомнил незабываемые моменты жизни в «Факеле»:

«Когда я забил свои первые голы в Воронеже, то завоевал любовь болельщиков. Когда я приехал в город, меня все знали. Все относились ко мне очень хорошо. Воронеж - футбольный город. Это один из самых активных городов в России. С тех пор, как приехал туда, я провел много успешных игр. Главным тренером был Валерий Георгиевич Нененко. Мы хорошо с ним работали. Я сыграл во втором круге и мы вышли в Премьер-Лигу. Я проводил много времени с Валерием Шмаровым. Мы оставались в одной комнате. Главный тренер был интересным человеком. Его отношения со всеми игроками были очень хорошими. Он был одновременно требовательным и любил пошутить. Он испытывал ко мне особую симпатию. Я же был с Кавказа. Мой характер был другим. Он также ценил трудолюбивых людей».

Гурбанов хорошо помнит свою первую игру в Воронеже. Он рассказал, что этот клуб сыграл большую роль в его тренерской карьере:

«Перед первой игрой я получил травму. Георгиевич спросил, сможешь ли ты сыграть? Я сказал: «Готов». Вышел на поле, победил 4:3. Нам хватало и ничьи. Я даже не смог реализовать пенальти. Но другой наш игрок добил мяч и он оказался в сетке ворот. Я забил третий и четвертый голы. Эта игра стала важным поводом для нашего продвижения в Высшую лигу. Мой первый год в России запомнился больше. После того года я хорошо чувствовал атмосферу, царящую в России.

Каждый игрок ставит перед собой цель. В то время нашей целью было жить жизнью легионера. Мне также посчастливилось играть в «Факеле». Нам удалось сыграть в Российской Премьер-лиге. Воронеж стал самым запоминающимся городом в моей легионерской жизни. В последние годы Воронеже я даже стал задумываться о тренерской карьере. Я начал записывать некоторые тренировки. Это желание помогло мне стать тренером».

Отметим, что после завершения футбольной карьеры Гурбан Гурбанов в 2005 году начал работать спортивным директором в «Интере». Специалист был главным тренером «Нефтчи» в сезоне 2006-07. Самые большие исторические успехи Гурбанова связаны с «Карабахом», которым он руководит с лета 2008 года. Под его руководством агдамский клуб 10 раз завоевал титул чемпиона Азербайджана и 5 раз - национальный кубок.

İdman.biz