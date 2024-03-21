"Карабах" выиграл чемпионат в Минске - ФОТО

Команда футболистов "Карабаха" до 14 лет выиграла турнир "Наше будущее", организованный в столице Беларуси Минске.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанские футболисты в финале обыграли БАТЭ со счетом 1:0.

Джавидан Ализаде забил победный гол в составе сборной U-14, которую тренирует Асиф Ализаде.

«Карабах» на групповом этапе обыграл представителей России «Лавину» (6:0) и «Ротор» (2:0), а в последней игре уступил БАТЭ (0:1). Команда победила «Балтику» в 1/4 финала и «Псков» в полуфинале со счетом 1:0.

Отметим, что "Карабах" пропустил всего 1 гол в турнире.

İdman.biz