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"Карабах" выиграл чемпионат в Минске - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
21 Марта 2024 22:11
"Карабах" выиграл чемпионат в Минске - ФОТО

Команда футболистов "Карабаха" до 14 лет выиграла турнир "Наше будущее", организованный в столице Беларуси Минске.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанские футболисты в финале обыграли БАТЭ со счетом 1:0.

Джавидан Ализаде забил победный гол в составе сборной U-14, которую тренирует Асиф Ализаде.

«Карабах» на групповом этапе обыграл представителей России «Лавину» (6:0) и «Ротор» (2:0), а в последней игре уступил БАТЭ (0:1). Команда победила «Балтику» в 1/4 финала и «Псков» в полуфинале со счетом 1:0.

Отметим, что "Карабах" пропустил всего 1 гол в турнире.

İdman.biz

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