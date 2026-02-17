17 Февраля 2026
RU

В Казахстане отреагировали на информацию о возможном трансфере звездного игрока "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
17 Февраля 2026 00:15
47
В Казахстане отреагировали на информацию о возможном трансфере звездного игрока "Нефтчи"

Казахстанский футбольный клуб "Актобе" не рассматривает вариант с подписанием нападающего бакинского "Нефтчи" Венсана Абубакара.

Как сообщает İdman.Biz, ранее в казахстанских СМИ появилась информация об интересе "красно-белых" к 34-летнему форварду, однако в клубе заявили, что не рассматривают его в качестве варианта для усиления линии атаки.

Таким образом, игрок продолжит выступать в Азербайджане. В составе "Нефтчи" Абубакар забил четыре гола в десяти матчах.

Ранее нападающий играл за "Валансьен", "Лорьян", "Порту", "Бешикташ", "Хатайспор" и "Аль-Наср", где его одноклубником был Криштиану Роналду.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Вальдас Дамбраускас: "Карабах" можно понять, но о чемпионате забывать нельзя"
16 Февраля 21:59
Азербайджанский футбол

Вальдас Дамбраускас: "Карабах" можно понять, но о чемпионате забывать нельзя"

Главный тренер "Сабаха" прокомментировал победу над "Габалой"

Тренер "Габалы": "Наш незасчитанный гол был забит по правилам"
16 Февраля 21:31
Азербайджанский футбол

Тренер "Габалы": "Наш незасчитанный гол был забит по правилам"

Чихрадзе прокомментировал поражение от "Сабаха"

Вратарь "Сабаха" после 12-го "сухого" матча: "Не слежу за своей статистикой" - ВИДЕО
16 Февраля 20:15
Азербайджанский футбол

Вратарь "Сабаха" после 12-го "сухого" матча: "Не слежу за своей статистикой" - ВИДЕО

Стас Покатилов прокомментировал матч против "Габалы"
Курбан Бердыев: "Ничья - справедливый результат"
16 Февраля 19:14
Азербайджанский футбол

Курбан Бердыев: "Ничья - справедливый результат"

Главный тренер "Туран Товуза" прокомментировал матч против "Шамахы"

Вусал Искендерли: "Наша цель - выйти в еврокубки" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
16 Февраля 17:53
Азербайджанский футбол

Вусал Искендерли: "Наша цель - выйти в еврокубки" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский форвард отличился в дерби против "Тираны"
"Карабах" может остаться без основного вратаря перед матчем с "Ньюкаслом" - İDMAN.BİZ УЗНАЛ ПОДРОБНОСТИ
16 Февраля 17:03
Азербайджанский футбол

"Карабах" может остаться без основного вратаря перед матчем с "Ньюкаслом" - İDMAN.BİZ УЗНАЛ ПОДРОБНОСТИ

Матеуш Кохальски получил травму в матче чемпионата из-за тяжелых погодных условий

Самое читаемое

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
14 Февраля 19:16
Мировой футбол

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR
Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО
15 Февраля 09:07
Бокс

Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО

Джаниев начал боксерскую карьеру с победы

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз
14 Февраля 10:52
Другое

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз

У спортсмена родилась дочь
Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" обыграл "Кяпаз"- ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
15 Февраля 16:23
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" обыграл "Кяпаз"- ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Матч 20-го тура прошел в Евлахе