В Казахстане отреагировали на информацию о возможном трансфере звездного игрока "Нефтчи"

Казахстанский футбольный клуб "Актобе" не рассматривает вариант с подписанием нападающего бакинского "Нефтчи" Венсана Абубакара.

Как сообщает İdman.Biz, ранее в казахстанских СМИ появилась информация об интересе "красно-белых" к 34-летнему форварду, однако в клубе заявили, что не рассматривают его в качестве варианта для усиления линии атаки.

Таким образом, игрок продолжит выступать в Азербайджане. В составе "Нефтчи" Абубакар забил четыре гола в десяти матчах.

Ранее нападающий играл за "Валансьен", "Лорьян", "Порту", "Бешикташ", "Хатайспор" и "Аль-Наср", где его одноклубником был Криштиану Роналду.