Рекорд "Габалы" - 9:0

Повторился самый крупный результат сезона 2023/24.

Как сообщает İdman.biz, в XXVII туре Чемпионата дублеров "Габала-2" победила "Араз-Нахчыван-2" со счетом 9:0.

Это уже третий подобный результат, зафиксированный во всех турнирах, проводимых ПФЛ в этом сезоне. До сих пор разница в 9 мячей была зафиксирована дважды.

Такие результаты были зафиксированы во II лиге. 6 ноября 2023 года «Шахдаг Гусар» разгромил «Динамо», а 5 марта «Джебраил» - «Кюрмюк Гах» со счетом 9:0. Однако те матчи завершились победой хозяев поля. «Габала-2» установила рекорд как автор самой крупной победы в гостях.

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