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"Карабах" обошёл "Нефтчи" - НОВЫЙ РЕКОРД

Азербайджанский футбол
Новости
29 Января 2024 10:07
"Карабах" обошёл "Нефтчи" - НОВЫЙ РЕКОРД

«Карабах» забил 50-й гол в сезоне-2023/24 Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, это произошло во время выездного матча с «Кяпазом» (2:1) 20-го тура. Торал Байрамов забил юбилейный гол агдамского клуба.

«Карабах» забил за сезон 50 и более голов в 15-й раз в истории национальных чемпионатов. Это новый рекорд соревнований.

Представитель региона оставил позади «Нефтчи», который 14 раз доходил до «50». В целом одна из команд добилась этого в 62-й раз за 32-летнюю историю чемпионата. Пока такую ​​результативность показали 17 клубов: "Карабах" - 15, "Нефтчи" - 14, "Кяпаз" - 7, "Шамахы" - 4, "Баку", "Туран", "Шамкир" - 3, "Карван". ", "Хазар" С, "Хазар Лянкаран" - 2, "Шувелан", "Азери", "Иншаатчы" Б, "Кюрмюк", "Виляш", "Сабах" и "Хазри" - 1.

İdman.biz

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