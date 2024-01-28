Ничья на "Далга Арене", "Нефтчи" победил и поднялся на 2-е место - ВИДЕО

Сегодня завершился 20-й тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в последний игровой день тура состоялись два матча.

Оба матча прошли в Баку. «Араз-Нахчыван» в домашней игре с «Сумгаитом» сыграл вничью. Хоть гости и забили первыми, после перерыва хозяева поля сравняли счет. Набранное 1 очко удержало «Сумгаит» на 3-м месте.

Победив дома "Габалу", "Нефтчи" поднялся на второе место. Под руководством Миодрага Божовича «черно-белые» одержали свою первую победу. Брайан Морено, новый трансфер команды, отличился в дебютном матче.

Отметим, что матчи следующего тура пройдут 3-5 февраля.

Азербайджанская Премьер-лига

XX раунд

28 января (воскресенье)

15:00. «Араз-Нахчыван» – «Сумгаит» – 1:1

Голы: Вандерсон Мело, 59 – Иса Сулиман, 45

Главный судья: Алияр Агаев

«Араз-Нахчыван»: 12. Кристиан Аврам, 6. Вадим Абдуллаев, 3. Туран Манафов, 7. Ниджат Сулейманов, 22. Эльчин Мустафаев, 9. Элвис Машике, 29. Вандерсон Мело, 42. Кадири Мохаммед, 14. Мичо Кузманович , 4. Игорь Рибейро, 27. Нуман Курдич (к)

Резервные игроки: 91. Семир Буквич, 1. Вусал Шабанов, 39. Турал Байрамлы, 17. Ильдар Алекперов, 55. Замик Алиев, 88. Тугай Ализаде, 11. Рамин Насирли, 13. Мирали Ахмедов, 19. Аксель Нгандо, 23. Нуно Родригес

Главный тренер: Азер Багиров

«Сумгаит»: 1. Мехди Джаннетов, 14. Эльвин Бадалов (к), 7. Ровлан Мурадов, 17. Мурад Хачаев, 20. Айхан Сулейманлы, 19. Рой Кехат, 11. Казимир Нинга, 4. Иса Сулиман, 10. Кямран Алиев, 71. Масаки Мурата, 60. Тресор Мосси

Резервные игроки: 15. Орхан Садыглы, 32. Мурад Агамалиев, 30. Камран Гулиев, 21. Нихад Ахмедзаде, 41. Угур Джахангиров, 35. Санан Мурадли, 12. Абу Доссо, 9. Эрик Сорга.

Главный тренер: Самир Абасов

«Далга Арена»

17:30. «Нефтчи» – «Габала» – 3:1

Голы: Эмин Махмудов, 61 (п.). Диего Вальдес, 67. Брайан Морено, 90+5 – Эмиль Сафаров, 87

Красная карточка: Зураб Очигава, 59.

Главный судья: Ингилаб Мамедов

«Нефтчи»: 93. Рза Джафаров, 8. Эмин Махмудов (к), 14. Эдди Исрафилов, 17. Рахман Гаджиев, 19. Азер Салахлы, 4. Марк Тамаш, 6. Диего Вальдес, 99. Эрвин Коффи, 44. Юрий Матиас, 9. Андре Шиньяшики, 77. Егор Богомольский

Резервные игроки: 30. Агиль Мамедов, 95. Раван Кязимов, 10. Филип Озобич, 2. Гара Гараев, 3. Ходжат Хагверди, 7. Азер Алиев, 26. Омар Булудов, 28. Туран Велизаде, 41. Самир Гасанов, 16. Лукас Мелано, 88. Брайан Морено, 20. Альфа Конте

Главный тренер: Миодраг Божович

«Габала»: 13. Кристоф Атангана, 34. Урфан Аббасов (к), 28. Мурад Мусаев, 5. Рауф Гусейнли, 7. Эмиль Сафаров, 20. Билель Ауашерия, 3. Зураб Очигава, 19. Самуэль Теттех, 9. Айюб Аллаш, 72. Усама Халайла, 8. Гилад Абрамов

Резервные игроки: 1. Рашад Азизли, 36. Эльмаддин Султанов, 11. Асиф Мамедов, 2. Илькин Киртимов, 14. Ульви Исгендеров, 12. Ниджат Алиев, 33. Гусейн Мурсалов, 18. Мехрадж Бахшали, 71. Санан Агаларов, 27. Эшкин Ахмедов, 17. Яови Акакпо

Главный тренер: Эльмар Бахшиев

«Нефтчи Арена»

1 Карабах 20 15 2 3 50-16 47 2 Нефтчи 20 9 5 6 24-18 32 3 Сумгаит 20 8 7 5 21-24 31 4 Зира 20 8 6 6 13-11 30 5 Сабаил 20 7 6 7 27-30 27 6 Араз-Нахчыван 20 7 6 7 22-23 27 7 Сабах 20 7 5 8 27-23 26 8 Туран Товуз 20 7 4 9 33-31 25 9 Кяпаз 20 4 5 11 14-32 17 10 Габала 20 4 2 14 13-36 14

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 14 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 7 голов

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17:31

Сегодня завершится 20-й тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в последний игровой день тура состоятся два матча.

Оба матча пройдут в Баку. «Араз-Нахчыван» сыграл дома с «Сумгаитом».

Еще один претендент на второе место - «Нефтчи» примет дома «Габалу». Желая одержать свою первую победу под руководством Миодрага Божовича, бакинцы полны решимости покинуть родную арену без потерь. Аутсайдеру под руководством Эльмара Бахшиева предстоит набрать важные очки в борьбе за уход с последнего места.

Отметим, что матчи следующего тура пройдут 3-5 февраля.

Азербайджанская Премьер-лига

XX раунд

28 января (воскресенье)

15:00. «Араз-Нахчыван» – «Сумгаит» – 1:1

Голы: Вандерсон Мело, 59 – Иса Сулиман, 45

Главный судья: Алияр Агаев

«Араз-Нахчыван»: 12. Кристиан Аврам, 6. Вадим Абдуллаев, 3. Туран Манафов, 7. Ниджат Сулейманов, 22. Эльчин Мустафаев, 9. Элвис Машике, 29. Вандерсон Мело, 42. Кадири Мохаммед, 14. Мичо Кузманович , 4. Игорь Рибейро, 27. Нуман Курдич (к)

Резервные игроки: 91. Семир Буквич, 1. Вусал Шабанов, 39. Турал Байрамлы, 17. Ильдар Алекперов, 55. Замик Алиев, 88. Тугай Ализаде, 11. Рамин Насирли, 13. Мирали Ахмедов, 19. Аксель Нгандо, 23. Нуно Родригес

Главный тренер: Азер Багиров

«Сумгаит»: 1. Мехди Джаннетов, 14. Эльвин Бадалов (к), 7. Ровлан Мурадов, 17. Мурад Хачаев, 20. Айхан Сулейманлы, 19. Рой Кехат, 11. Казимир Нинга, 4. Иса Сулиман, 10. Кямран Алиев, 71. Масаки Мурата, 60. Тресор Мосси

Резервные игроки: 15. Орхан Садыглы, 32. Мурад Агамалиев, 30. Камран Гулиев, 21. Нихад Ахмедзаде, 41. Угур Джахангиров, 35. Санан Мурадли, 12. Абу Доссо, 9. Эрик Сорга.

Главный тренер: Самир Абасов

«Далга Арена»

17:30. «Нефтчи» – «Габала».

Главный судья: Ингилаб Мамедов

«Нефтчи»: 93. Рза Джафаров, 8. Эмин Махмудов (к), 14. Эдди Исрафилов, 17. Рахман Гаджиев, 19. Азер Салахлы, 4. Марк Тамаш, 6. Диего Вальдес, 99. Эрвин Коффи, 44. Юрий Матиас, 9. Андре Шиньяшики, 77. Егор Богомольский

Резервные игроки: 30. Агиль Мамедов, 95. Раван Кязимов, 10. Филип Озобич, 2. Гара Гараев, 3. Ходжат Хагверди, 7. Азер Алиев, 26. Омар Булудов, 28. Туран Велизаде, 41. Самир Гасанов, 16. Лукас Мелано, 88. Брайан Морено, 20. Альфа Конте

Главный тренер: Миодраг Божович

«Габала»: 13. Кристоф Атангана, 34. Урфан Аббасов (к), 28. Мурад Мусаев, 5. Рауф Гусейнли, 7. Эмиль Сафаров, 20. Билель Ауашерия, 3. Зураб Очигава, 19. Самуэль Теттех, 9. Айюб Аллаш, 72. Усама Халайла, 8. Гилад Абрамов

Резервные игроки: 1. Рашад Азизли, 36. Эльмаддин Султанов, 11. Асиф Мамедов, 2. Илькин Киртимов, 14. Ульви Исгендеров, 12. Ниджат Алиев, 33. Гусейн Мурсалов, 18. Мехрадж Бахшали, 71. Санан Агаларов, 27. Эшкин Ахмедов, 17. Яови Акакпо

Главный тренер: Эльмар Бахшиев

«Нефтчи Арена»

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 14 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 7 голов

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09:30

Сегодня завершится 20-й тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в последний игровой день тура состоятся два матча.

Оба матча пройдут в Баку. «Араз-Нахчыван» встретится с «Сумгаитом». Команда Азера Багирова должна победить, чтобы минимизировать разницу в очках со своим соперником. Воспитанники Самира Абасова не собираются терять очки в борьбе за второе место.

Еще один претендент на второе место - «Нефтчи» примет дома «Габалу». Желая одержать свою первую победу под руководством Миодрага Божовича, бакинцы полны решимости покинуть родную арену без потерь. Аутсайдеру под руководством Эльмара Бахшиева предстоит набрать важные очки в борьбе за уход с последнего места.

Отметим, что матчи следующего тура пройдут 3-5 февраля.

Азербайджанская Премьер-лига

XX раунд

28 января (воскресенье)

15:00. «Араз-Нахчыван» - «Сумгаит»

Главный судья: Алияр Агаев

«Далга Арена»

17:30. «Нефтчи» – «Габала».

Главный судья: Ингилаб Мамедов

«Нефтчи Арена»

1 Карабах 20 15 2 3 50-16 47 2 Зира 20 8 6 6 13-11 30 3 Сумгаит 19 8 6 5 20-23 30 4 Нефтчи 19 8 5 6 21-17 29 5 Сабаил 20 7 6 7 27-30 27 6 Араз-Нахчыван 19 7 5 7 21-22 26 7 Сабах 20 7 5 8 27-23 26 8 Туран Товуз 20 7 4 9 33-31 25 9 Кяпаз 20 4 5 11 14-32 17 10 Габала 19 4 2 13 12-33 14

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 14 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 7 голов

İdman.biz