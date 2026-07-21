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“КуПС” выложил крупную сумму за чартер в Баку: финны могли серьезно переплатить – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский футбол
Новости
21 Июля 2026 13:08
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“КуПС” выложил крупную сумму за чартер в Баку: финны могли серьезно переплатить – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финский "КуПС" потратил крупную сумму на чартерный перелет в Баку перед матчем с "Сабахом" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на финское издание Savon Sanomat, стоимость чартерного самолета, на котором команда отправилась в Азербайджан, составила приблизительно 120-150 тысяч евро. При этом источник не уточнил, включает ли названная сумма только перелет из Куопио в Баку или всю поездку команды туда и обратно.

Отметим, что, по данным специализирующейся на групповых авиаперевозках компании Avico, стоимость чартерного рейса продолжительностью от трех до шести часов на самолете класса Airbus A320 обычно составляет 55-95 тысяч евро, а на Boeing 737-800 – 60-100 тысяч. Средняя ставка для таких воздушных судов оценивается в 8-14 тысяч евро за час полета.

Финская телерадиокомпания Yle сообщила, что перелет "КуПС" в Баку продолжался более пяти часов. Таким образом, если 120-150 тысяч евро были заплачены только за дорогу в Азербайджан, сумма заметно превышает обычный рыночный диапазон. В зависимости от типа самолета превышение могло составить от 20 до 50 процентов, поэтому в таком случае можно говорить о серьезной переплате.

Если же озвученная Savon Sanomat сумма включает перелеты туда и обратно, то общая продолжительность полетов составит более десяти часов. В таком случае "КуПС" заплатил примерно 12-15 тысяч евро за каждый час в воздухе. Это близко к верхней границе обычных тарифов или немного выше нее, однако дополнительные расходы на аэропортовое обслуживание, размещение экипажа, питание и возможный перегон самолета могли увеличить итоговую стоимость.

Финские СМИ перед встречей также уделяют особое внимание погодным условиям в Баку. Yle назвала предстоящую игру испытанием в бакинской жаре и отметила, что к началу матча температура воздуха может составить около 28 градусов. Команда прибыла в столицу Азербайджана ранним утром в понедельник после изменения первоначального расписания чартерного рейса.

Матч "Сабах" – "КуПС" пройдет сегодня, 21 июля, на "Банк Республика Арене". Встреча первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
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