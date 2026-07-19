Софийский ЦСКА может остаться без поддержки болельщиков в Баку на матче с "Карабахом"

Болгарский ЦСКА может остаться без поддержки болельщиков на гостевом матче Лиги Европы против "Карабаха", который пройдет 23 июля в Баку. УЕФА уже рекомендовал клубу приостановить продажу билетов в гостевой сектор до вынесения окончательного вердикта. На игру в Азербайджане уже раскуплено более 16 тысяч билетов.

Причиной разбирательства стали серьезные беспорядки во время недавней игры ЦСКА против североирландского "Дерри Сити", из-за которых матч прерывали на 15 минут. В отношении болгарского клуба выдвинуто пять обвинений, включая расизм, организацию массовых беспорядков, бросание предметов на поле, порчу стадиона и неэтичное поведение сотрудника.

Окончательное решение УЕФА огласит в начале недели. Руководство ЦСКА уже заявило, что осуждает агрессию и задействует все юридические механизмы, чтобы оспорить возможные санкции и добиться допуска своих фанатов на матч.