Главный тренер "Сабаха": "Нужно максимально настроиться на завтрашний матч"

Главный тренер футбольного клуба "Сабах" Валдас Дамбраускас поделился ожиданиями от первого матча против финского "КуПС" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, специалист высказался на предматчевой пресс-конференции.

"Надеюсь, соперник почувствует наше гостеприимство. У нас большие надежды. Мы должны максимально настроиться на завтрашний матч. Нам необходимо победить ради наших болельщиков. Для этого сделаем все возможное", - сказал Дамбраускас.

Матч "Сабах" - "КуПС" состоится 21 июля в 20:00 на "Банк Республика Арене".