"Карван-Евлах" подписал двух футболистов

Футбольный клуб "Карван-Евлах", который в следующем сезоне выступит в Первой лиге Азербайджана, пополнил состав двумя игроками.

Как сообщает İdman.Biz, евлахский клуб подписал 24-летнего вратаря Акпера Велиева. Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона.

Последним клубом голкипера был "МОИК". Ранее Велиев также защищал ворота "Джебраила" и "Шамахы".

Кроме того, состав "Карван-Евлах" пополнил 25-летний защитник Эльчин Мустафаев. С ним также заключен контракт до конца сезона.

Последней командой Мустафаева был "Мингячевир".

В минувшем сезоне "Карван-Евлах" занял последнее место в Премьер-лиге Азербайджана и вылетел в Первую лигу.