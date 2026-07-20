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Футболист "Сабаха": "С нетерпением ждем матча"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Июля 2026 18:02
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Футболист "Сабаха": "С нетерпением ждем матча"

Футболист "Сабаха" Джой-Лэнс Микелс поделился ожиданиями от первого матча против финского "КуПС" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, нападающий высказался на предматчевой пресс-конференции.

"КуПС" - сильная команда. Нас ждет интересная встреча. Мы с нетерпением ожидаем матч. На протяжении недели анализировали соперника. Постараемся показать свою лучшую игру. Верю, что победим", - сказал Микелс.

Футболист также рассказал, на какой позиции чувствует себя наиболее комфортно.

"Я готов сыграть там, где решит тренер. Комфортнее всего чувствую себя в нападении. Мне кажется, на этой позиции я могу принести команде больше пользы. Ощущаю конкуренцию, и она должна быть. Мне необходимо выполнять свою работу в роли нападающего и забивать больше голов, чтобы тренер выбирал меня", - добавил он.

Матч "Сабах" - "КуПС" состоится 21 июля на арене Bank Respublika и начнется в 20:00.

İdman.Biz
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