Клуб Первой лиги подписал воспитанников "Карабаха" и "Габалы"

Выступающий в Первой лиге Азербайджана "Карван-Евлах" объявил о подписании двух новых футболистов.

Как сообщает İdman.Biz, состав команды пополнили защитники Рагим Джафарли и Немат Шыхамиров.

С обоими игроками заключены контракты сроком на один год.

Последним клубом Джафарли был "Мингячевир", а Шыхамиров ранее выступал за "Шимал". При этом первый является воспитанником "Карабаха", а второй - "Габалы".

Исполнительный директор клуба Эльвин Адждарли также сообщил, что с сегодняшнего дня команда начинает подготовку к новому сезону.