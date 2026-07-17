Джеррод Боуэн остался в "Вест Хэме" после вылета в Чемпионшип

Капитан футбольного клуба "Вест Хэм" Джеррод Боуэн решил остаться в команде после ее вылета из английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Reuters, 29-летний футболист подтвердил, что продолжит выступать за лондонцев в Чемпионшипе. Его контракт с клубом рассчитан до 2030 года.

"Моя главная мотивация - остаться и вернуть клуб в Премьер-лигу, где ему и место", - заявил Боуэн.

Англичанин выступает за "Вест Хэм" с января 2020 года. В минувшем сезоне вингер забил девять голов и сделал 11 результативных передач в 38 матчах Премьер-лиги.

Боуэн является капитаном команды с 2024 года. Всего за лондонский клуб он провел 280 матчей и забил 85 мячей.