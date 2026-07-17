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Азербайджанские арбитры получили назначение на матч Лиги чемпионов

Азербайджанский футбол
Новости
17 Июля 2026 13:16
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Азербайджанские арбитры получили назначение на матч Лиги чемпионов

Азербайджанский арбитр ФИФА Эльчин Масиев получил назначение на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на УЕФА, Масиев будет главным судьей ответной встречи между сербской "Црвеной Звездой" и североирландским "Ларном".

Ассистентами арбитра станут Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов. Обязанности четвертого судьи исполнит Алия́р Агаев.

Судьей VAR назначен нидерландец Клей Руперти, а его ассистентом будет Ниджат Исмаиллы.

Матч пройдет 29 июля на стадионе "Райко Митич" в Белграде и начнется в 22:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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