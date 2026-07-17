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Азербайджан укрепил позиции в рейтинге УЕФА - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
17 Июля 2026 09:56
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Азербайджан укрепил позиции в рейтинге УЕФА

Азербайджан укрепил свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА после матчей первого квалификационного раунда еврокубков.

Как сообщает İdman.Biz, благодаря результатам "Сабаха", "Карабаха" и "Зиря" сезонный коэффициент страны достиг 1,500 балла.

"Сабах" одержал две победы над валлийским "Нью-Сейнтс" в квалификации Лиги чемпионов. Бакинский клуб выиграл первый матч со счетом 2:0, а в гостевой ответной встрече победил - 2:1.

"Карабах" прошел исландский "Вестри" в первом квалификационном раунде Лиги Европы. После домашней победы со счетом 3:0 агдамский клуб вновь выиграл в гостях - 3:0.

"Зиря" дважды разгромил грузинское "Торпедо" в квалификации Лиги конференций. Оба матча завершились со счетом 3:0, а общий результат противостояния составил 6:0.

После этих результатов общий коэффициент Азербайджана вырос до 20,062 балла. Страна занимает 26-е место в рейтинге УЕФА.

Расположившийся на 25-й строчке Израиль имеет 20,750 балла. Болгария, занимающая 27-е место, набрала 18,562 балла.

Среди азербайджанских клубов наиболее высокую позицию в рейтинге УЕФА занимает "Карабах". Агдамская команда с 33,750 балла располагается на 59-м месте.

"Сабах" с 6,000 балла занимает 215-ю позицию, а "Зиря" с 5,500 балла - 226-ю.

İdman.Biz
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