Лига конференций: сегодня "Зиря" сыграет с "Торпедо" за выход во второй раунд

Футбольный клуб "Зиря" сегодня проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, команда Рашада Садыхова сыграет в гостях с грузинским "Торпедо".

Встреча пройдет на "Шенгелия Арене" в Кутаиси и начнется в 20:00 по бакинскому времени. Главным арбитром назначен венгерский рефери ФИФА Михай Капрай.

В первом матче, состоявшемся в Сумгайыте, "Зиря" победил со счетом 3:0.

Победитель противостояния во втором квалификационном раунде встретится с сильнейшим в паре "Хегельманн" - "Пайде".